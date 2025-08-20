Бывший глава Пышминского округа хотел досрочно выйти из колонии – суд отказал

На Среднем Урале бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов хотел досрочно выйти из колонии. Однако суд отказал.

В марте 2024 года Соколов был осужден за получение взятки в особо крупном размере к 8 годам колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки – более 15 млн рублей. Также бывший мэр был лишен права занимать должности в государственных и муниципальных органах на 5 лет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно Виктор Соколов и его адвокат подали ходатайство об освобождении от лишения свободы в связи с заболеванием. Однако в надзорном ведомстве выступили против. Там посчитали, что на основании заключения врачебной комиссии у осужденного нет заболевания, препятствующего отбыванию наказания.

В итоге суд согласился с мнением прокурора. Соколов продолжит отбывать срок в колонии.

Напомним, что этим летом в Пышме спустя три года появился новый мэр.