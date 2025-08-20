20 Августа 2025
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге двухлетнему мальчику оторвало кисть руки на эскалаторе в ТЦ

Двухлетнему мальчику оторвало кисть руки, пока он катался на эскалаторе в ТЦ "Ботаника Молл" в Екатеринбурге. О трагедии сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Сообщение об инциденте в правоохранительные органы поступило вечером 19 августа. Сейчас следователи вместе с полицией выясняют все обстоятельства произошедшего. По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, в полицию позвонили именно очевидцы трагедии. "Медики "скорой" прибыли на место уже через 7 минут, поместили травмированную часть руки в лед и вместе с ребенком доставили в городскую больницу, где уже была готова операционная.

"Семья, в которую внезапно вторглась беда, благополучная, на учете не состоит, полная, родители воспитывают трех несовершеннолетних детей, мать находится в декретном отпуске. Сегодня вечером женщина, 1983 г.р., с двумя малышами пришла в торговый центр, детей держала за руки, на мгновение отвлеклась и потеряла ребенка из виду, в этот момент и случилась беда. Гражданка проследовала с потерпевшим сыном в больницу. Представители МВД и СКР ведут тщательное разбирательство", - отметил полковник Горелых.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Опрашиваются как очевидцы, так и руководство и персонал торгового центра. Также истребуется и изучается документация по обслуживанию эскалатора. Выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка.

Теги: Екатеринбург, Ботаника Молл, ТЦ, эскалатор, ребенок, рука, травмирование, уголовное дело


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

