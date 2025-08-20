В Екатеринбурге продлен арест директору НПО "Вторпромресурсы"

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей директору НПО "Вторпромресурсы" Евгению Лысенко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, Лысенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следователь обратился с ходатайством о продлении ареста, которое было удовлетворено.

Под стражей фигуранту предстоит пробыть до 29 октября 2025 года включительно. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Напомним, накануне Ленинский райсуд продлил арест бывшему генеральному директору "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину. Экс-топ-менеджер также обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.