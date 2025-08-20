В Тюменской области подростков проконсультируют о трудоустройстве

В Тюменской области заработала горячая линия по правовому консультированию и просвещению несовершеннолетних. Она будет работать с 20 августа по 15 сентября.

Специалисты дадут правовую консультацию по трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учёбы время, мерах государственной поддержки в сфере занятости населения, постановке на регистрационный учет в центре занятости.

Линия работает по номеру (3452) 42-63-48, сообщает департамент труда и занятости Тюменской области.