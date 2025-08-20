Около десяти стран готовы отправить на Украину свои войска

Около десяти стран готовы отправить свои войска на Украину в рамках мирного соглашения, сообщает Bloomberg. Среди них Британия, Франция, Германия, Турция.

Со ссылкой на источники издание пишет, что европейские лидеры активно используют официальную поддержку президента США Дональда Трампа для разработки гарантий безопасности для Украины. Уже в ближайшие дни будет согласован план, который предусматривает размещение британских и французских войск на территории республики в рамках возможного мирного соглашения.

Трамп поддержал идею, а США согласны оказать поддержку с воздуха. Президент США не считает, что Россия будет возражать. Сами США посылать войска не будут, но помогут в координации и других гарантиях безопасности.

Уже на днях европейские военные представители встретятся с американскими, чтобы обговорить конкретные гарантии безопасности и подготовиться к развертыванию войск в случае прекращения боевых действий, говорится в заявлении британского правительства.

Россия заявляла, что категорически не приемлет введения войск стран НАТО на Украину.