Росавиация: путаница с показаниями приборов могла стать причиной крушения Ан-24 "Ангары"

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям дополнительно обучить всех пилотов и диспетчеров по международной системе определения высоты.

Это необходимо для исключения катастроф, подобных крушению Ан-24 под Тындой (Амурская область). Расследования крушения предварительно установлено, что самолет мог разбиться из-за путаницы с определением высоты, так как приборы на Ан-24 показывали высоту относительно уровня моря, а пилоты считали, что это высота над уровнем аэродрома.

По этой причине самолет летел значительно ниже положенного, говорится в письме руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова в адрес глав авиапредприятий. В последние годы российские аэродромы переводят с советской системы определения высоты в метрах от уровня ВПП (QFE) на международную — в футах от уровня моря (QNH).

Однако часть аэропортов работает по советским стандартам, что и может вызывать путаницу у пилотов, сообщают "Известия".

Ранее Росавиация отозвала у "Ангары" лицензию на техническое обслуживание авиатехники. Решение было принято после внеплановой проверки. Проверку, в свою очередь, надзорные органы начали после авиакатастрофы в Тынде: разбился самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", погибли 48 человек – все, кто находился на борту.