Белый дом подтвердил, что Вашингтон не будет отправлять войска на Украину

Вашингтон подтвердил слова президента США Дональда Трампа о том, что американские власти не намерены отправлять наземные силы для обеспечения мира на Украине.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, США "могут помочь в координации и, возможно, предоставить иные гарантии безопасности нашим европейским союзникам".

До этого Трамп заявил, что пока он остается на посту президента, американских войск на Украине не будет. В то же время Франция, Великобритания и Германия хотят разместить свои войска на украинской территории.