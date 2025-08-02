В Тюмени задержана дама, якобы заставлявшая дочь подруги есть с пола кашу

В Тюмени задержана житель села Борки. Она якобы заставляла дочь подруги есть рассыпанную по полу кашу.

"Сегодня широкое распространение в сети Интернет получила видеозапись, на которой женщина совершает противоправные действия в отношении маленькой девочки. Полицейскими отдела полиции 2 УМВД России по Тюмени данная гражданка установлена и задержана. Собранные материалы переданы в следственные органы, которыми принято процессуальное решение", - сообщила в своём telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным тюменского областного управления СКР, возбуждено уголовное дело по статье "Истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в иной зависимости от виновного".

Ранее в сети появились кадры из села Борки (Тюменский район). На них видно, как дама якобы заставляла рыдающую дочку подруги есть рассыпанную по полу кашу, угрожая ремнём. Её сожитель снимал происходящее на видео.