Михалков в новом выпуске "Бесогона" упомянул бывшего депутата Таги-Заде

Режиссёр Никита Михалков в новом выпуске своей программы "Бесогон" (называется "Лень как двигатель прогресса", посвящён различным аспектам межнациональных отношений в России и других странах) упомянул бывшего депутата думы Югры, уроженца Азербайджана Халида Таги-Заде, назвавшего ХМАО "исторической родиной узбеков".

"Возмущение, которое возникло после этого выступления, заставило этого депутата оставить мандат и покинуть страну", - сказал Михалков.

29 мая в думе Югры разгорелись баталии по поводу миграционной политики. Во время дискуссии неожиданное мнение высказал депутат Халид Таги-Заде.

"Мигранты разные. Что касается узбеков. Югра и часть Тюменской области исторически были Сибирским ханством. Как известно, последним правителем был хан Кучум, правящая династия Шейбонидов, выходцы из Бухарского ханства. Может, мигранты сюда ездят на историческую родину", – сказал Таги-Заде.