Объявленного в розыск Шихлински задержали

Главу азербайджанской диаспоры на Урале задержали в Москве и доставили в Екатеринбург. Это произошло вскоре после объявления его в розыск. Сейчас он находится на допросе в СК.

В отношении Шыхлински было возбуждено два уголовных дела: по статьям об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти, пишет 66.ру. Статус его неизвестен.

В конце июня в Екатеринбурге прошло задержание представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах в Екатеринбурге, двое из них умерли после задержания. 1 июля появились кадры жесткого задержания силовиками Шахина Шихлински и его сына Мутвалы. Обоих вскоре отпустили. Но сына, который при задержании сбил оперативника, позже арестовали. 30 июля Шахина Шихлински объявили в розыск.