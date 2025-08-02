Замдиректора "Ельцин-центра" признала двойное гражданство Израиля и подает в суд за публикацию паспорта

Замдиректора "Ельцин-центра" Людмила Телень заявила, что решила подать в суд на телеграм-канал "УралLIVE" за публикацию своего израильского паспорта. При этом она через свою пресс-службу признала наличие двойного гражданства, хотя отметила, что законодательства не нарушает.

"Людмила Телень является гражданкой Российской Федерации. Также она является гражданкой Израиля. Российский гражданин вправе иметь два гражданства, и это не ограничивает его в правах", — сообщила порталу 66.ру пресс-секретарь "Ельцин-центра" Елена Володарская.

Демонстрацию фото паспорта Телень назвала прямым и осознанным нарушением закона о персональных данных. По этой причине она обратится в суд.

Телеграм-канал "УралLIVE" счел, что такой суд, если бы проходил на Западе, якобы мог бы носить название "Ельцин-центр против Российской Федерации". Там отметили, что Телень долго не афишировала свое израильское гражданство, но теперь эту информацию распространяет сама же пресс-служба "Ельцин-центра".

В мае депутат Госдумы Михаил Делягин призвал проверить информацию о проведении в центре "антироссийских мероприятий", организатором которых якобы является первый заместитель исполнительного директора Людмила Телень. Проверку предлагалось провести в том числе в связи с ее предполагаемым гражданством Израиля.