В России вырастут зарплаты бюджетников

С 1 октября вырастет зарплата бюджетников. Рост составит 7,6%. Правда, повышение коснётся не всех работников сферы.

Вырастет зарплата федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, а также работников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий.

На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 и плановый период 2026-27 гг. предусмотрено 30,8 млрд руб., сообщает Правительство России.