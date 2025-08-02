Crew dragon с россиянином Платоновым пристыковался к МКС

К международной космической станции (МКС) пристыковался корабль Crew Dragon. В составе экипажа – российский космонавт Олег Платонов. Для россиянина это первый полет в космос.

Изначально запуск планировался на 31 июля, однако из-за плохой погоды его пришлось отложить на сутки. В состав экипажа, помимо Платонова, входят американские астронавты командир Зина Кардман и пилот Майкл Финк, а также специалист Кимия Юи (Японское агентство аэрокосмических исследований, JAXA), пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Дмитрий Баканов приехал в американский Хьюстон (штат Техас), в штаб-квартиру NASA, где впервые за восемь лет прошла очная встреча глав космических агентств России и США. Также Баканов встретился с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого по программе перекрестных полетов входит космонавт Роскосмоса Олег Платонов.