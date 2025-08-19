20 Августа 2025
Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Астраханская область и АСИ подписали соглашение о развитии креативных индустрий в регионе

Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали соглашение о внедрении Стандарта развития креативных индустрий. Соглашение подразумевает реализацию совместных проектов, обмен лучшими практиками и создание благоприятных условий для креативного бизнеса.

«Подписание соглашения – это важный шаг в реализации стратегии социально-экономического развития Астраханской области, где креативные индустрии становятся драйвером роста. В регионе работает 1,8 тыс. предприятий этой сферы – от IT и дизайна до народных промыслов, видим серьёзный потенциал для усиления сектора экономики. Вместе будем создавать условия для роста местных брендов, новых рабочих мест и повышения инвестиционной привлекательности региона, что соответствует и общероссийской задаче – довести долю креативного сектора до 6% ВВП к 2030 году», – отметила глава АСИ Светлана Чупшева. 

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин рассказал, что за время реализации проектов АСИ в Астраханской области создана «Точка кипения», астраханские вузы участвуют в интенсивах «Архипелаг» и «Остров», а лучшие региональные практики представлены на платформе «Смартека».

«Мы не только делимся собственным опытом, но и успешно внедряем более 10-ти практик других регионов. Во взаимодействии с Агентством мы продолжаем работу по национальному рейтингу состояния инвестиционного климата и рейтингу качества жизни. А с этого года начали реализацию еще одного крупного проекта – развитие креативных индустрий. Уверен, что впереди у Астраханской области и АСИ еще много совместных интересных проектов, а сегодняшнее подписание соглашений послужит их успешной реализации», – подчеркнул губернатор.

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

Один из проектов, о котором рассказал Игорь Бабушкин, применение подводных дронов серии «Прометей» для разминирования и обследования акваторий.  Его разработали ученые Астраханского госуниверситета им. Татищева, получившие поддержку Фонда содействия инновациям и грант на развитие в размере 10 млн руб.

Стороны также обсудили взаимодействие по теме поддержки ветеранов СВО и членов их семей в рамках работы профильной комиссии Госсовета. В этом году в рамках формирования Рейтинга качества жизни проведут оценку эффективности мер поддержки, образования, трудоустройства, реабилитации, медицинской помощи ветеранов СВО и членов их семей. При этом методология этого рейтинга обновлялась в том числе с учетом рекомендаций профильной комиссии.

АСИ и регион продолжат совместно работать по ряду важных социально-экономических проектов. Особое внимание уделяется созданию благоприятного делового климата и привлечению инвестиций в Астраханскую область. Работы ведутся по созданию комфортной среды для жизни, раскрытию потенциала детей и молодежи, а также по обмену лучшими управленческими практиками.

С 2020 года регион участвует в программах АСИ, в числе которых промышленный туризм – 19 представителей области прошли обучение. В 2025 году астраханцы активно подавали заявки на форум «Сильные идеи для нового времени». Одна из инициатив вошла в топ-100. Три местные компании присоединились к программе «Открыто для всех», чтобы развивать инклюзивные практики.

 

