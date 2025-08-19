Игорь Бабушкин запустил свой официальный канал в MAX

"Друзья! Зарегистрировал свой канал в MAX - https://max.ru/babushkin30",- сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что эта национальная платформа постепенно набирает большую популярность среди россиян. Расширяется круг пользователей мессенджера как среди граждан, так и официальных структур страны.

"Многие астраханцы уже перешли в новый безопасный мессенджер. Создал на площадке свой канал, чтобы быть с вами на связи и рассказывать о всех ключевых событиях и проектах региона", - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Кроме того, глава региона сообщил, что в мессенджере МАХ стартовала работа официального канала Правительства Астраханской области - https://max.ru/astrobl.

"Присоединяйтесь!," - призвал земляков губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.