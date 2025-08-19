"УГМК-Арена" отметит последний день лета концертом под открытым небом

"УГМК-Арена" решила проводить последний день лета с музыкой, а потому 31 августа жителей и гостей уральской столицы ждет концерт классической музыки под открытым небом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "УГМК-Арены", в этот день пройдет камерный вечер на стилобате арены. 200 зрителей смогут услышать любимые арии в исполнении солистов Урал Оперы и насладиться закатным небом и видом на город. На сцену выйдут Сергей Осовин (тенор), Максим Шлыков (баритон), Ольга Семенищева (сопрано, приглашенная солистка Большого театра) под аккомпанемент Светланы Смирновой.

Музыканты исполнят "Волшебную флейту" Моцарта, "Риголетто" и "Травиата" Верди, "Богему", "Турандот" и "Джанни Скикки" Пуччини, "Кармен" Бизе и "Любовный напиток" Доницетти.

"Уникальность вечера — в самой атмосфере: закат уходящего лета, открытая сцена, где декорациями выступит вечерний Екатеринбург, и музыка, которая объединяет поколения. Это событие, которое захочется повторить, но этим летом случится лишь однажды", — сообщили в пресс-службе.

Начало концерта в 17.00. Приобрести билеты на "Финальный аккорд лета" можно уже сейчас. Стоимость от 1 тыс. 250 рублей до 2,5 тыс. рублей.