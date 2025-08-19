В Швейцарии заявили, что обеспечат Путину иммунитет от МУС в рамках мирных переговоров

Швейцария предоставит иммунитет президенту РФ Владимира Путина от выпущенного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест в случае его визита в рамках мирных переговоров. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис.

По его словам, это случится, если Путин приедет "на мирную конференцию".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. Президент Франции Эммануэль Макрон высказался за проведение саммита РФ-Украина в Швейцарии. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявил, что Женева "может быть лучшим местом" для саммита, добавив, что "Италия поддерживает эту идею".