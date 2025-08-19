Трамп не планирует участвовать в возможной встрече Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп не планирует участвовать в первой возможной встрече российского лидера Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - сказал Трамп.

Ранее президент США сообщил, что начал поиск места для встречи лидеров России и Украины. По завершении встреч с Зеленским и европейскими лидерами он позвонил Владимиру Путину. Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.