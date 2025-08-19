19 Августа 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшему гендиректору "ВСМПО-Ависма" продлили арест до октября

Бывшему генеральному директору "ВСМПО-Ависма" Михаилу Воеводину продлен срок ареста. Такое решение вынес Ленинский районный суд Екатеринбурга.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, экс-топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следователь обратился с ходатайством о продлении ареста Воеводину, и оно было удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен до 29 октября 2025 года включительно.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что бывшего гендиректора титановой корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина задержали в Москве по делу о мошенничестве. Ему и второму фигуранту – гражданину США Игорю Райхельсону – вменили закупку шихтовых заготовок по завышенным ценам. Следствие полагает, что ущерб от их действий составил миллиарды рублей.

Теги: ВСМПО-Ависма, Воеводин, суд, арест


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2025 12:17 Мск Бывшего гендиректора "ВСМПО-Ависма" арестовали в Москве по делу о мошенничестве

