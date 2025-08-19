19 Августа 2025
Происшествия В России Москва Луганская Народная Республика
Фото: duma.gov.ru / пресс-служба Госдумы РФ

Родной брат депутата Милонова погиб в зоне СВО

Родной брат депутата Госдумы Виталия Милонова ("Единая Россия") Александр погиб в зоне СВО. Он был добровольцем в одном из подразделений разведки 3-й общевойсковой армии в ЛНР, передает RT со ссылкой на аппарат депутата в Госдуме.

Сообщается, что после ранения во время боевых действий Александр Милонов был переведен на медслужбу в одном из госпиталей, однако, полученные травмы спровоцировали резкое ухудшение здоровья. Александра отпели по православному обряду в Санкт-Петербурге с соблюдением воинских почестей.

Сам Виталий Милонов в октябре 2022 года побывал в зоне СВО в качестве добровольца. В 2023 году рассказывал, что получил во время службы ахиллово сухожилие. Также он заявил, что ему пришлось вернуться в Москву потому, что депутатам запретили длительное нахождение в зоне СВО.

Депутат утверждал, что служил в противотанковой артиллерийской батарее старшим наводчиком. Он занимался наведением пушки "Рапира", заправкой снарядов и поддержкой пехоты, рассказывал Милонов журналистам.

В 2025 году он сообщил, что в зоне военных действий получил ранение, но не стал уточнять когда это произошло – чтобы противник не использовал эти данные в информационной войне.

Теги: виталий милонов, родственники, доброволец, сво


