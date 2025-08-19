Водитель из Североуральска выплатит 250 тысяч женщине-пешеходу за нанесенную травму

Темперамент водителя из Североуральска обернулся ему компенсацией морального вреда в более чем 250 тыс. рублей. Пострадавшей стороной выступила местная жительница - пешеход, с которой у автовладельца и возник конфликт.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в конце ноября 2023 года, когда пострадавшая - Ольга со взрослой дочерью и невесткой возвращались с городского кладбища. Водителю "Тойоты", проезжающему мимо показалось, что одна из них пнула по бамперу его машины. Во время спора мужчина толкнул Ольгу, та упала, испытав острую, нестерпимую боль в правой ноге. Встать самостоятельно она уже не смогла.

В Верхнепышминской центральной городской больнице им. П.Д. Бородина пострадавшей диагностировали закрытый перелом и наложили гипс, из-за чего она больше месяца провела на больничном.

Тогда Ольга обратилась в суд с просьбой взыскать с водителя компенсацию морального вреда, утраченный заработок и расходы на оплату услуг представителя. Однако суд решил, что истец не смогла доказать причастность водителя к своей травме и отказал в компенсации.

Материалы дела перешли в Свердловский областной суд, который уже назначил судебную медицинскую экспертизу. Ее результаты подтвердили, что перелом был получен вследствие падения с высоты своего роста от воздействия тупого предмета. Согласно ГК РФ, вина в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Теперь уже ответчик не смог предоставить доказательств своей невиновности.



Суд заключил, что автомобилист должен выплатить пострадавшей 255 тыс. 773 рубля: