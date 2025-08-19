Отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ предлагают подать коллективный иск в суд

Роспотребнадзор завершил расследование вспышки острой кишечной инфекции у выпускников УрГЮУ после банкета в Екатеринбурге. Теперь готовится коллективный иск в суд.

Напомним, пострадали посетители кафе "Версаль": в больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У пострадавших, которыми оказались выпускники УрГЮУ, лабораторно подтвердился сальмонеллез. Было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок, в котором готовили блюда для банкета. В итоге бактерия Salmonella spp. была обнаружена у одного сотрудника, а на самом пищеблоке выявили целый ряд нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пострадавшие имеют право на компенсацию вреда и возмещение убытков. Специалисты ведомства предлагают им присоединиться к коллективному иску в отношении ООО "Ричмонд Рест".

Для этого необходимо заполнить и представить:

оригинал заявления по прилагаемой форме;

копию паспорта;

копию документов, подтверждающих факт нахождения в стационаре (выписку из истории болезни, выписной эпикриз, справку от врача о нахождении в стационаре);

копию справки-выписки из амбулаторной карты;

копию медицинской справки;

копию СНИЛС;

документы, подтверждающие убытки (чеки, квитанции и т.д.).

Заявление с документами надо предоставить до 1 октября 2025 года в центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Мичурина, 91). Форму заявления можно скачать на официальном сайте ведомства.

Напомним, что массовым отравлением выпускников УрГЮУ заинтересовался глава Следственного комитета России.