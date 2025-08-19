Отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ предлагают подать коллективный иск в суд

19 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Отравившимся на банкете выпускникам УрГЮУ предлагают подать коллективный иск в суд

Роспотребнадзор завершил расследование вспышки острой кишечной инфекции у выпускников УрГЮУ после банкета в Екатеринбурге. Теперь готовится коллективный иск в суд.

Напомним, пострадали посетители кафе "Версаль": в больницу доставили 12 человек в состоянии средней тяжести. У пострадавших, которыми оказались выпускники УрГЮУ, лабораторно подтвердился сальмонеллез. Было возбуждено уголовное дело по статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок, в котором готовили блюда для банкета. В итоге бактерия Salmonella spp. была обнаружена у одного сотрудника, а на самом пищеблоке выявили целый ряд нарушений.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, пострадавшие имеют право на компенсацию вреда и возмещение убытков. Специалисты ведомства предлагают им присоединиться к коллективному иску в отношении ООО "Ричмонд Рест".

Для этого необходимо заполнить и представить:

  • оригинал заявления по прилагаемой форме;
  • копию паспорта;
  • копию документов, подтверждающих факт нахождения в стационаре (выписку из истории болезни, выписной эпикриз, справку от врача о нахождении в стационаре);
  • копию справки-выписки из амбулаторной карты;
  • копию медицинской справки;
  • копию СНИЛС;
  • документы, подтверждающие убытки (чеки, квитанции и т.д.).

Заявление с документами надо предоставить до 1 октября 2025 года в центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области (Екатеринбург, ул. Мичурина, 91). Форму заявления можно скачать на официальном сайте ведомства.

Напомним, что массовым отравлением выпускников УрГЮУ заинтересовался глава Следственного комитета России.

Теги: выпускники, отравление, банкет, иск, Роспотребнадзор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.07.2025 08:14 Мск Бастрыкину доложат о массовом отравлении выпускников УрГЮУ в Екатеринбурге
Ранее 15.07.2025 11:55 Мск В Екатеринбурге нашли сальмонеллу у сотрудника кафе, где отравились выпускники УрГЮУ
Ранее 15.07.2025 10:17 Мск СК возбудил дело после массового отравления выпускников в Екатеринбурге
Ранее 15.07.2025 09:36 Мск Посетителей кафе "Версаль" в Екатеринбурге госпитализировали с отравлением

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети