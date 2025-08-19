В Югре спустя два года дошло до суда дело о гибели пяти людей из-за аварии на газопроводе

Ушло в суд дело начальника, главного и ведущего инженеров линейно-эксплуатационной службы газотранспортного предприятия, расположенного в Белоярском районе Югры. Им грозит срок за смерть пяти людей в результате аварии на газопроводе.

По версии следствия, указанные работники не обеспечили безопасные условия труда на опасном производственном объекте. В результате во время ремонта – очистки магистрального газопровода – произошли взрыв и возгорание газовоздушной смеси. Пятеро рабочих организации погибли, ещё один получил тяжёлые травмы. Дело ушло в суд, сообщает прокуратура Югры.

Авария произошла 16 мая 2023 г.