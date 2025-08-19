Женева или Рим могут стать местом саммита Трамп-Путин-Зеленский

Два города рассматриваются в качестве места проведения встречи Путина, Трампа и Зеленского – Женева и Рим, передает Sky News.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался за проведение такого саммита в Швейцарии. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни также заявил, что Женева "может быть лучшим местом" для саммита, добавив, что "Италия поддерживает эту идею".

Сообщается, что Рим – это более предпочтительный вариант для президентов Украины и США (они уже встречались в Ватикане на похоронах Папы Римского), он нравится госсекретарю США Марко Рубио и вице-президенту страны Джею Ди Венсу. Но а российская стороны, вероятно, предпочла бы Женеву.