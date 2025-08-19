Глава Минспорта Дегтярёв приедет в Пермь

29 и 30 августа в Перми пройдет девятая конференция о развитии баскетбольной индустрии страны. "Экспо Баскет – 2025. Баскетбольный бизнес России". Одним из её участников станет министр спорта России Михаил Дегтярёв.

На мероприятие съедутся более 300 экспертов отрасли. Своими знаниями с участниками конференции поделятся ведущие спортивные менеджеры, опытные тренеры, организаторы соревнований, маркетологи и спонсоры. Ожидается участие 30 спикеров, в том числе иностранных, а мероприятие посетят более 500 гостей.

На заседании Совета по развитию баскетбола "Баскетбол 2030: от региональных проектов к национальным победам" кроме Дегтярева выступят президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Единой лиги ВТБ, член Совета по развитию физкультуры и спорта при президенте РФ Сергей Кущенко, сообщает администрация Прикамья.