В ХМАО начался третий модуль проекта "Герои Югры"

Начал работу третий учебный модуль проекта "Герои Югры". Он проходит в Когалыме.

Участники специальной военной операции и ветераны боевых действий готовятся к службе в управленческой команде региона: изучают ключевые аспекты государственной политики, способы противодействия коррупции, экстремизму и терроризму в современных условиях, а также разбирают психотипы людей, склонных к незаконному получению выгоды.

Спикеры модуля – глава Когалыма Тимур Агадуллин, заместитель главы Сургута, лектор общества "Знание" Виталий Малыхин, научный руководитель проекта "ДНК России", проректор РАНХиГС Андрей Полосин, военный и международный эксперт писатель Александр Артамонов, сообщает администрация Югры в своём telegram-канале.