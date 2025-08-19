Использование преступниками ИИ должно стать отягчающим обстоятельством, заявили в Госдуме

Использование мошенниками технологий искусственного интеллекта (ИИ) должно стать отягчающим обстоятельством. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Он сослался на недавний случай с обманом пенсионерки из Москвы, когда были применены несколько сгенерированных видеоизображений и голосов чиновников. Ей позвонили якобы из московской мэрии и пригласили на видеоконференцию, где она увидела известных столичных чиновников (их внешность и голоса были сгенерированы ИИ), которые заявили, что на госорганы была совершена кибератака, в результате чего похищены и перечислены на Украину 10 млрд рублей, а в списках была она и ее деньги. В результате хитрых комбинаций ее вынудили перевести преступникам в общей сложности 6 млн рублей.

Скоро люди утратят возможность отличать оригинал от дипфейка, и так можно будет обмануть каждого, а не только пенсионеров, считает депутат. Нужно признать использование ИИ-технологий при мошенничестве отягчающим обстоятельством.

Специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов подчеркивает, что на дипфейки попадаются все, включая специалистов по информационной безопасности и высокопоставленных чиновников. А главной причиной является утечка персональных данных граждан, которые очень слабо защищены, а вот собирают их все кому не лень.