Глава Тюменской области изучил поступление налогов в бюджет

Губернатор Тюменской области Александр Моор и руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Татьяна Чалилова обсудили текущую ситуацию с налоговыми платежами.

Налоги на прибыль предприятий и на доходы физических лиц – основной источник доходов регионального бюджета. Поэтому от эффективной работы налоговой службы во многом зависит реализация социально значимых программ и проектов. Тюменские налоговики создают комфортные условия для бизнеса и частных лиц, используя при этом современные цифровые технологии.

Например, сегодня можно зарегистрировать бизнес, получить электронно-цифровую подпись и открыть счёт в банке без личного обращения в налоговый орган. Действуют бездекларационные системы самозанятых граждан и автоматизированная упрощенная система. Организациям больше не нужно сдавать декларации по имущественным налогам – налоговая самостоятельно рассчитывает их и направляет предприятиям сообщения об исчисленных суммах.

Для управления Федеральной налоговой службы нынешний год – юбилейный. В июле исполнилось 35 лет со дня создания ведомства. Сегодня высокопрофессиональная команда тюменских налоговиков насчитывает более 1,3 тыс. человек.

"Поздравил Татьяну Михайловну и возглавляемый ею трудовой коллектив с юбилеем, пожелал новых успехов в работе на благо Тюменской области и страны", - написал Моор в своём telegram-канале.