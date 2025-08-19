Еще более 10 компаний признали потерпевшими по делу основателя "Русагро"

Еще более 10 компаний признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Об этом говорится в материалах дела, пишет ТАСС.

Отмечается, что подозреваемые причинили материальный ущерб на сумму не менее миллиарда рублей. В перечень пострадавших вошли ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты", ООО "Сингента", ООО "Борма", ООО "Отава", ООО "Росток" и другие предприятия.

Ранее суд арестовал счета, принадлежащие основателю "Русагро" Мошковичу, на сумму почти 3 миллиарда рублей.

Напомним, бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним по делу задержан и экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов. Следствие считает, что они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали. Действия фигурантов привели к ущербу для компании, сумма которого изначально составила 30 млрд рублей. Кроме того, Мошкович обвиняется в даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову.

Мошкович в 2004 году основал компанию "Русагро". С мая 2006 по декабрь 2014 был сенатором в Совфеде от Белгородской области. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — в $2,3 млрд.