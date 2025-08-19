Игрок "Урала" о том, что клуб не вернули в РПЛ: "Все было решено заранее"

Полузащитник екатеринбургского "Урала" Фаниль Сунгатулин заявил, что он был уверен, что клуб не вернут в Российскую Премьер-лигу после исключения московского "Торпедо".

Напомним, в июле бюро исполкома Российского футбольного союза решило, что "Оренбург" займет место "Торпедо" в РПЛ в сезоне-2025/26. Московский клуб был убран из числа участников Премьер-лиги "за попытку организации договорных матчей". В "Урале" при этом заявляли, что были готовы играть в РПЛ после исключения "Торпедо".

Как отметил Сунгатулин, в истории кто заменит москвичей, ему "было на 100% понятно, что "Урал" никто не возьмет".

"Все сразу осознавали, что будет "Оренбург". Поэтому даже намека не было, возьмут нас или нет. У меня была точно уверенность, что нас не возьмут. Потому что, я думаю, там было все решено заранее", - признался игрок уральского клуба изданию "Чемпионат".

Как сообщало Накануне.RU, ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой напутствовал "Урал" на скорейшее возвращение в Премьер-лигу.