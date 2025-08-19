МЧС: в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы

В эту среду, 20 августа, местами в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве призывают свердловчан во время непогоды соблюдать меры личной безопасности, беречь себя и близких. Жителям рекомендуется ограничить работы на высоте и на улице, а также отказаться от походов.

"Передвигаясь в автомобиле, прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев. Закройте окна и оставайтесь в автомобиле. Продолжать движение опасно, так как гроза сопровождается ливневым дождем, который снижает видимость", - советуют в МЧС.

Ранее сообщалось, что подходящее к концу лето подарит уральцам еще целый день жары – воздух прогреется до 27 градусов.