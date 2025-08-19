19 Августа 2025
Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин рассказал о рабочей встрече с вице-премьером правительства РФ Татьяной Голиковой

"С заместителем председателя Правительства России Татьяной Алексеевной Голиковой обсудили ход исполнения решений Комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Напомним, в марте 2025 года Указом Президента Игорь Бабушкин назначен председателем комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей.  

(2025)|Фото: astrobl.ru

По итогам встречи на согласование в Правительство был направлен ряд инициатив, которые планируется представить Государственному Совету в ближайшее время.

Игорь Бабушкин сообщил, что он также проинформировал вице-премьера о реализации в Астраханской области новых национальных проектов «Семья», «Продолжительная жизнь», «Кадры». 

(2025)|Фото: t.me/babushkin30

"Работа в этом направлении идёт точно по графику, финансирование из федерального и регионального бюджетов обеспечено «полным рублём». Так, например, в 2025 году результатом федерального проекта «Управление рынком труда» национального проекта «Кадры» станет модернизация 13  центров занятости населения Астраханской области", - добавил глава Астраханской области. 

Всего на данные цели выделено 248 млн. рублей. На данный момент общая безработица в Астраханской области – 2,1%, что ниже общероссийского показателя. При этом зарегистрированная – 0,6%. На 2800 официально зарегистрированных безработных приходится более 7000 вакантных рабочих мест.

Теги: игорь бабушкин, татьяна голикова, участники сво, национальные проекты


