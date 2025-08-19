Банк России выпустил монеты к 50-летию Когалыма

Центробанк выпустил памятные монеты. Они посвящены 50-летию Когалыма.

Серебряная монета номиналом 3 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 г, проба сплава – 925) имеет форму круга диаметром 39 мм. Золотая монета номиналом 100 руб. (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 г, проба – 999) имеет форму круга диаметром 30 мм. Тираж каждой из монет – 3 тыс. штук, сообщает ЦБ.

Точкой отсчёта истории города стала экспедиция геологической партии и гидрологов проектного института "Сибгипротранс", организованная летом 1975 г. Специалисты высадились на высоком берегу реки Ингу-Ягун – в районе будущей станции Коголымская и современной Фестивальной улицы, образовав первое поселение на этой территории. В результате проектных работ построен участок железной дороги, связавшей Сургут и Новый Уренгой, дано начало Когалыму.