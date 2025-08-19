В Екатеринбурге таможенники изъяли пять тысяч банок нелегальной газировки

Екатеринбургские таможенники обнаружили на одном из оптовых рынков города пять тысяч банок нелегальной газированной воды. Она была маркирована торговым знаком известной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, на банках газировки общим объемом полторы тысячи литров была указана информация об иностранном происхождении. Однако никаких сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и декларирование товара, у продавца не оказалось.

Всю партию напитков изъяли. Как пояснили в управлении, по результатам таможенного контроля товар может быть обращен в федеральную собственность.

