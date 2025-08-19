19 Августа 2025
Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/solntsev_official

Евгений Солнцев рассказал о перспективах сотрудничества с партнерами из КНР

На российско-китайском форуме «Ростки» в Казани врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев представил китайским партнёрам инвестиционные возможности региона.

Глава Оренбуржья отметил, что именно возглавляемый им регион "открывает дорогу в Россию". Так, Оренбургской области проходит реализация 113 инвестиционных проектов.

С 2012 года объем ВРП вырос в 4 раза. На протяжении последних 3 лет ежегодно отмечается обновление исторического максимума по объемам инвестиций в основной капитал. Сегодня он достиг 345,6 млрд рублей.

"В рамках форума провёл порядка 20 встреч с китайскими инвесторами. Считаю, что потенциал Оренбургской области не раскрыт в полной мере. Мы готовы наращивать сотрудничество и расширять связи с дружественной нам Китайской Народной Республикой", – отметил врио губернатора Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

В частности, состоялись деловые встречи с Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей, Союзом китайских предпринимателей. Темой обсуждения были возможности формирования реверсных бизнес-миссий, а также проекты локализации новых предприятий на территории ОЭЗ «Оренбуржье». Обсуждались возможности территорий опережающего развития (ТОР) в Новотроицке и Ясном.

Стоит напомнить, что на территории ОЭЗ продолжается строительство логистического терминала в сотрудничестве как раз с китайскими компаниями.

"Мы уже обсудили с китайскими коллегами детали открытия новых производств на территории ОЭЗ «Оренбуржье». Уже достигнуты определенные договоренности о начале работы над совместными проектами по машиностроению и переработке ресурсов. Главное условие – это локализация на территории региона не только предприятия, но и юридического лица – все это позволит оставлять налоги в регионе", – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Оренбуржье» Антон Ефимов.

Также на площадке российско-китайского форума делегация Оренбургской области, возглавляемая Евгением Солнцевы, провела переговоры и встречи с руководителями китайских крупных компаний и международной инвестиционной корпорацией «Хуамин», которая является ведущей государственной компанией КНР в России.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Предметами обсуждения стали вопросы увеличения доли экспорта товаров, производимых в Оренбургской области, шла речь о получении аккредитации российской продукции для поставок в Китай.

Стоит отметить, что по итогам четырех месяцев 2025 года объем внешнеторгового оборота Оренбургской области с Китаем составил более чем 58 млн долларов США. При этом, основу этого объема составляют импортные поставки из КНР. Доля оренбургского экспорта на данный момент составляет 39,2 % от экспортно-импортных операций с Китаем.

(2025)|Фото: t.me/solntsev_official

Оренбуржье поставляет китайским партнерам строительные материалы, изделия из недрагоценных металлов, продукты неорганической химии, электротехническое оборудование, мясные субпродукты.

Импортируют из КНР оренбуржцы промышленное оборудование, электрические машины и оборудование, средства наземного транспорта, инструменты и приборы для измерений, изделия из пластмассы, стекла, недрагоценных металлов, алюминия, черные металлы и изделия из них, огнеупорные и керамические изделия, химическую продукцию, изделия полиграфической промышленности, различные потребительские товары и другое.

Теги: евгений солнцев, кнр, импорт, экспорт, оэз, инвестиционные проекты, локализация предприятий


