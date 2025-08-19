Для электросамокатчиков предложили ввести добровольное "ОСАГО"

В Госдуме предложили подумать о добровольном аналоге страхования автогражданской ответственности для электросамокатчиков. Соответствующее письмо направлено на имя главы Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета ГД по соцполитике Ярослава Нилова.

"Предлагается рассмотреть возможность внедрения на территории России специального страхового продукта для добровольного приобретения пользователями средств индивидуальной мобильности. Подобная услуга должна предусматривать долгосрочное страхование жизни и здоровья самого пользователя и ответственность перед третьими лицами, а также компенсационные выплаты в связи с нанесением ущерба чужому здоровью, имуществу или объектам инфраструктуры (по принципу ОСАГО)", - говорится в письме.

Сейчас средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе прокатные электросамокаты, находятся в серой зоне страхования, автополисы на них не распространяются, хотя СИМы уже введены в ПДД. Кикшеринговые сервисы включают в аренду минимальный страховой продукт, но для частных самокатов никаких страховок не предусмотрено.