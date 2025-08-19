Жительница Первоуральска потеряла деньги, "выиграв в лотерею" у мошенников

Жительница Первоуральска "выиграла в лотерею" у мошенников и потеряла свои деньги.

Как сообщили Накануне.RU в городском ОМВД, 56-летняя женщина решила попытать удачу и принять участие в игре с призами от одного из популярных маркетплейсов. В социальной сети она увидела объявление и перешла по ссылке. Во время игры свердловчанке пришло сообщение о выигрыше в 305 тысяч рублей.

Затем в чате с ней связался неизвестный, который пояснил, что для получения выигрыша необходимо заплатить некий налог. Женщина согласилась и через банковское приложение перевела ему 10 тысяч рублей. После этого она продолжила игру и вновь "выиграла" 305 тысяч. Однако оказалось, что для их получения нужно опять платить налог.

В итоге жительница Первоуральска поняла, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело. В полиции призывают быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, даже если они обещают крупный выигрыш или иные выгоды. Также настоящие организации никогда не требуют предоплату за получение выигрыша.

