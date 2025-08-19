Мэр Нягани собрался выселять горожан, имеющих долги за ЖКУ

Глава Нягани Иван Ямашев объявил о том, что в городе будут выселять из муниципального жилья тех, кто имеет долги за жилищно-коммунальные услуги. Общая сумма долга – 24,5 млн руб.

"Задолженность за муниципальный жилой фонд растёт и составляет выше 24,5 млн. руб. Запускаем процедуру выселения из муниципального жилого фонда. Юристы в этом направлении работают, на неделе жду конкретные адреса и план действий", - написал Ямашев в своём telegram-канале, подводя итоги аппаратного совещания со структурными подразделениями администрации города.

По мнению Ямашева, важно, чтобы каждый житель осознавал свою ответственность и своевременно исполнял обязательства.