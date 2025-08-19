Минпрос ответил учителям, что "разговоры о важном" могут не оплачиваться

Профсоюз "Учитель" направил обращение министру просвещения РФ Сергей Кравцов с просьбой разъяснить, включаются ли часы внеурочной работы и "разговоры о важном" в общий объем учебной нагрузки учителя.

В обращении отмечалось, что 1 сентября вступает в силу приказ министерства о продолжительности рабочего времени педагогических работников. А федеральные государственные образовательные стандарты включают обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов и разных курсов, в том числе внеурочной деятельности. При этом ранее министерством неоднократно разъяснялось, что внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы общего образования. В связи с этим Кравцова попросили ответить, засчитываются ли часы внеурочной деятельности в общую нагрузку и стаж учителя, является ли ведение разговоров о важном составной частью тарифицируемый внеурочной деятельности, а следовательно, учебной нагрузки учителя.

Из ведомства пришел ответ заместителя директора департамента кадровой политики. В нем сказано, что часы внеурочной деятельности включаются в общую учебную нагрузку и учитываются в педагогическом стаже для досрочного назначения пенсии. Что касается "разговоров о важном", то школа может принять локальный нормативный акт об обязательном включении их в план внеурочной деятельности. Тогда они будут включены в объем учебной нагрузки учителя и тарифицированы. Но могут быть отнесены и к ненормируемой части рабочего времени учителя, когда учителя могут обязать вести эти "разговоры" бесплатно, без учета в нагрузке.

"Как и во многих других случаях, суть ответа можно сформулировать просто: никаких определенных норм нет, министерство ни за что не отвечает, решайте свои проблемы сами... Так министерство просвещения невольно подталкивает учителей к необходимости объединения в профсоюзы и коллективной борьбы за свои трудовые права", - говорит член совета профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.

При этом он отмечает, что позиция Минпроса по внеурочке все-таки дает учителям неплохие переговорные позиции перед директорами. Но их еще нужно отстаивать.