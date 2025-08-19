Минпрос ответил учителям, что "разговоры о важном" могут не оплачиваться

19 Августа 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кибератака на "Аэрофлот"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование В России
Фото: Накануне.RU

Минпрос ответил учителям, что "разговоры о важном" могут не оплачиваться

Профсоюз "Учитель" направил обращение министру просвещения РФ Сергей Кравцов с просьбой разъяснить, включаются ли часы внеурочной работы и "разговоры о важном" в общий объем учебной нагрузки учителя.
Читайте также:

В обращении отмечалось, что 1 сентября вступает в силу приказ министерства о продолжительности рабочего времени педагогических работников. А федеральные государственные образовательные стандарты включают обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предметов и разных курсов, в том числе внеурочной деятельности. При этом ранее министерством неоднократно разъяснялось, что внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной программы общего образования. В связи с этим Кравцова попросили ответить, засчитываются ли часы внеурочной деятельности в общую нагрузку и стаж учителя, является ли ведение разговоров о важном составной частью тарифицируемый внеурочной деятельности, а следовательно, учебной нагрузки учителя.

Из ведомства пришел ответ заместителя директора департамента кадровой политики. В нем сказано, что часы внеурочной деятельности включаются в общую учебную нагрузку и учитываются в педагогическом стаже для досрочного назначения пенсии. Что касается "разговоров о важном", то школа может принять локальный нормативный акт об обязательном включении их в план внеурочной деятельности. Тогда они будут включены в объем учебной нагрузки учителя и тарифицированы. Но могут быть отнесены и к ненормируемой части рабочего времени учителя, когда учителя могут обязать вести эти "разговоры" бесплатно, без учета в нагрузке.

"Как и во многих других случаях, суть ответа можно сформулировать просто: никаких определенных норм нет, министерство ни за что не отвечает, решайте свои проблемы сами... Так министерство просвещения невольно подталкивает учителей к необходимости объединения в профсоюзы и коллективной борьбы за свои трудовые права", - говорит член совета профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.

При этом он отмечает, что позиция Минпроса по внеурочке все-таки дает учителям неплохие переговорные позиции перед директорами. Но их еще нужно отстаивать.

Теги: учителя, разговоры о важном


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети