Опрос: жители Екатеринбурга против ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp*

Большинство жителей Екатеринбурга выступает против ограничений на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Опрос на эту тему на днях провел сервис SuperJob.

Как говорится в исследовании, которое есть в распоряжении Накануне.RU, 52% опрошенных екатеринбуржцев выступили против. Они полагают, что мошенникам ограничения мало мешают, а вот обычным пользователям создают неудобства.

Еще 36% одобрили ограничения на звонки в популярных мессенджерах. "Это безопасность, больше общаться вживую будем", - полагают сторонники.

При этом среди мужчин больше противников ограничений, а среди женщин выше число одобряющих.

Напомним, на прошлой неделе Роскомнадзор впервые официально признал, что начал блокировать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. В ведомстве объяснили это борьбой с мошенниками. Между тем, аферисты все равно выманили у жительницы Курска крупную сумму денег с помощью "нового мессенджера".

*принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ