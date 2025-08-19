В Прикамье прошел разрушительный смерч

По Суксунскому округу Пермского края пронёсся смерч. Власти объявили о начале устранения последствий разрушений.

Непогода разгулялась 18 августа. В администрации Суксунского округа прошло заседание комиссии, члены которой определят количество повреждённых домов и строений, а также коммуникаций (газ, электричество, связь).

Принято решение провести первоначальное обследование пострадавших домов для определения масштабов повреждений. Рабочие группы уже выехали на места разрушений. Необходимо проводить фото- и видеофиксацию повреждений до момента восстановительных работ, чтобы зафиксировать разрушения для комиссии, сообщает администрация округа.