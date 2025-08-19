В регионах вводят обязательное чипирование домашних питомцев

Российские регионы корректируют свое законодательство об обращении с животными. Уже в этом году в нескольких субъектах вводится требование об обязательном чипировании домашних животных. Всего уточнения разного рода в законодательство внесли или вносят 13 регионов, пишут "Ведомости".

Изменения касаются не только чипирования. Например, уточняется, что такое "свободный выгул" и где он допускается. Это не то же самое, что самовыгул, который запрещен практически на всей территории страны федеральным законом.

Чипирование домашних собак и их обязательная регистрация вводятся с мая 2026 года в Тамбовской области. Сейчас граждане могут провести чипирование добровольно и бесплатно. С марта 2026 года такая мера вводится в Башкирии. За нарушение требований предусматриваются штрафы.