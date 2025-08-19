Средний размер российской пенсии по старости составил 25 тысяч рублей

В России средняя пенсия по старости на 1 июля 2025 года составила 25,1 тыс. руб., это данные Социального фонда, на которые ссылается РИА Новости. При этом средняя пенсия по старости для работающих пенсионеров составила 22,1 тыс. руб., у неработающих – 25,8 тыс. руб.

Накануне скандальное высказывание о пенсиях позволила себе депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина. Она предложила россиянам не рассчитывать на государство в вопросе финансовой подготовки к пенсии, а "становиться самостоятельными" и рассчитывать на собственные силы.

"Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше", - заявила Роднина в интервью изданию Sport24.

"Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться", - добавила народная избранница.

Ирине Родниной 75 лет. В марте этого года она сказала: "Не пробовала и не хочу даже пробовать прожить на пенсию".