Росреестр: в Свердловской области выросло количество вторичных сделок

В Свердловской области этим летом зафиксирован рост количества вторичных сделок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росреестра, за июль на Среднем Урале было зарегистрировано 10 тысяч 601 право на основании договоров купли-продажи в сегменте вторичного жилья. В июне этот показатель составлял 8 тысяч 531.

"38% сделок приходится на Екатеринбург. Больше всего договоров купли-продажи зафиксировано в Академическом районе, второе место занимает район ЖБИ, третье место – район Завокзальный", - рассказал руководитель свердловского управления Росреестра Игорь Цыганаш.

На втором месте в области по сделкам оказался Нижний Тагил (768). Третье у Каменска-Уральского (467), четвертое – у Первоуральска (305), пятое – у Сысерти (286).

Ранее в Росреестре рассказали, жители каких регионов страны чаще всего покупали свердловскую недвижимость летом нынешнего года.