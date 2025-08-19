Членство Украины уже не обсуждается - генсек НАТО

Членство Украины в НАТО уже не обсуждается, ведутся лишь дискуссии о гарантиях безопасности по типу статьи устава альянса о коллективной обороне. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он отметил, что США и другие страны НАТО против членства Украины. А дальнейшие шаги Киева, включая вопрос территориальных уступок, будут зависеть именно того, какие гарантии безопасности дадут страны альянса. По его словам, над этим в течение последних месяцев работает группа из 30 стран, включая Японию и Австралию, под руководством британского премьера Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Они вырабатывают концепцию гарантий безопасности.

На днях Bloomberg написало, что создать механизм гарантий безопасности для Киева, как у НАТО, будет сложно создать. Перед этим СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить гарантии безопасности для Украины в обмен на компромисс с ее стороны. Таким компромиссом должен стать отказ от удержания российского Донбасса. Но Зеленский выступил против и добивается личной встречи с президентом России Владимиром Путиным.