"Разговоры о важном" с сентября начнутся в детских садах 22 регионов

С 1 сентября в 22 российских регионах начнется апробация "Разговоров о важном" для воспитанников детских садов. Всего в пилотном проекте поучаствуют около сотни заведений для детей до семи лет, передают "Ведомости".

"Разговоры о важном" попытаются провести с детьми в возрасте 3-7 лет, подтвердили в Минпросвещения России. По результатам эксперимента ведомство решит, будут ли такие уроки внедрятся в других детсадах страны.

По данным издания, эксперимент пройдет в детсадах Москвы, ДНР и ЛНР, Запорожской, Амурской, Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Калининградской, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Тюменской, Свердловской, Челябинской и Воронежской областях, а также в Пермском, Красноярском, Краснодарском краях, на Ямале и на Чукотке.

Предполагается, что с детьми младшего возраста будут обсуждать важность семьи и дружбы, формировать у них навыки общения и сотрудничества, развивать нравственность, доброту, честность, справедливость и милосердие. Также курс предполагает формирование уважения к культуре России и любви к Родине, получение знаний по истории.

"Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру", - считает министр просвещения России Сергей Кравцов. А ранее идею об уменьшении возраста, с которого внедряются "Разговоры о важном", поддержал и президент России.

Эксперты считают, что столь маленький возраст детей не позволит качественно оценить результаты эксперимента: детсадовцев сложно тестировать на освоенный материал, при этом в детских садах и так довольно много патриотических мероприятий и занятий. Кроме того, дети такого возраста еще крайне сложно воспринимают комплексные идеи и утверждения.