Свердловские следователи помогли екатеринбурженке вернуть ее законную зарплату

Свердловские следователи помогли жительнице Екатеринбурга вернуть свою законную зарплату, которую не хотел выплачивать работодатель. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Весной этого года Надежда обратилась со своей проблемой в следственный отдел по Чкаловскому району. По ее словам, на коммерческом предприятии, где она работала, ей уже несколько месяцев отказывали в выплате зарплаты. Не помогло даже судебное решение в пользу сотрудницы - работодатель с выплатой долга не спешил.

В СКР провели сначала процессуальную проверку, а потом и проверку в рамках уголовного дела, в ходе которых было установлено, что работодатель мог выплачивать зарплату Надежде, но предпочитал тратить деньги на иные нужды.

"Благодаря принципиальной позиции следователя Евгении Дидык, ее вниманию к проблеме и искреннему желанию помочь, нарушенные права были восстановлены", - отметили в СКР.

Директор коммерческой организации погасил задолженность в полном объеме. Надежда же от всей души поблагодарила офицеров СК России за их неравнодушие, а также помощь в разрешении ее проблемы.