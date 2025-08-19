Politico: В Вашингтоне недовольны отказом Зеленского по вопросу Донбасса

В правительстве США недовольны нежеланием Зеленского отказаться от удержания Донбасса. Об этом пишет Politico со ссылкой источник.

В Белом доме США рассматривают уступку Донбасса как немалый козырь, который Вашингтону удалось выбить из Москвы для Киева, и считают, что Украина должна отказаться от этого российского региона, "поскольку она все равно ее потеряет, и тогда у нее больше не будет козырей". И если сейчас за Донбасс можно что-то выторговать взамен, то через время этого уже не будет.

После встречи на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина западные СМИ писали, что российский лидер сообщил о готовности заморозить конфликт, но из ДНР и ЛНР украинские войска должны уйти. Это же заявили и европейские политики. Россия этого официально не подтверждала, а 1 августа Путин заявил, что условия России для мирного урегулирования не изменились с прошлого лета. Тогда она назвал вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России.

После уступки со стороны России Трамп будто бы отказался от требования немедленного прекращения огня и теперь считает, что можно быстро заключить полноценное мирное соглашение, но Зеленский должен отказаться от Донбасса. Но тот против, он готов лишь обсуждать территориальные вопросы, но на личной встрече с Путиным. Расчет Зеленского на фактическую легитимизацию самого себя со стороны России.