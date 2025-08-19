Россияне почти перестали строить жилье в ипотеку

Жители России почти перестали строить дома в ипотеку.

Количество выданных в июле текущего года займов на индивидуальное жилищное строительство упало в пять раз по сравнению с 2024 годом.

Это связано с отменой массовой льготной ипотеки под 7% и ужесточением правил постройки домов. С текущего года заниматься этим можно только с привлечением аккредитованных девелоперов. По этой причине дешевеют строительные материалы, несмотря на высокую годовую инфляцию.

Выдача ипотеки на индивидуальное жилищное строительство сократились до 12 тыс. кредитов. Крупные банки и сервисы подтверждают падение спроса на ИЖС, сообщают "Известия".

Тем временем, кабмин разрабатывает меры для оживления спроса на жилье. Речь идет о разрешении банкам использовать антикризисные резервы, заложенные под кредиты, и смягчение условий ипотеки.