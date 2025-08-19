Трамп сообщил о начале поиска места для встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что начал поиск места для встречи лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

"По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече между президентом Путиным и президентом Зеленским в месте, которое будет определено", — заявил глава Белого дома. Трамп отметил, что переговоры Путина и Зеленского — очень хороший шаг для окончания конфликта на Украине.

До этого помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп обсудили по телефону идею возможного повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах. По его словам, лидеры высказались в поддержку прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Ранее Зеленский заявил Трампу, что готов провести выборы на Украине.